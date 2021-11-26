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«Лион» победил «Бреннбю» в Лиге Европы, «Рейнджерс» обыграл «Спарту»

00:52
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«Лион» победил «Бреннбю» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Лига Европы. Группа A
25 нояб, 23:00. Brondby (Бреннбю)
Бреннбю
1:3
Лион
Голы
Уре, 51 (1:0), Шерки, 57 (1:1), Шерки, 66 (1:2), Слимани, 76 (1:3)
Бреннбю
Хермансен Хеггхейм (Ростед, 81 ) Максе Риверос (Менса, 63 ) Тшиембе Френдруп Греве (Слимане, 62 ) Радошевич (Кэппис, 75 ) Уре (Дивкович, 75 ) Бруус Хедлунд
Лион
Антони Лопеш Люкеба Энрике Густо (Фогель, 87) Да Силва Шерки Кейта (Какере, 76) Тиагу Мендес (Лукас Пакета, 74) Дембеле (Токо-Экамби, 74) Кадевере (Гимарайнс, 75) Слимани
Предупреждения
Греве 27, Тшиембе 86  -  Да Силва 78
Судьи
Кабаков

Дубль в составе «Лиона» оформил Райан Шерки. Еще один гол забил Ислам Слимани. У «Бреннбю» отличился Микаэль Уре.

В другом матче группы А «Рейнджерс» обыграл пражскую «Спарту» со счетом 2:0.

Дубль оформил нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос.

«Лион» лидирует в группе с 15 очками. «Рейнджерс» набрал 7 очков и занимает 2-е место. В активе «Спарты» 4 очка и 3-я позиция. «Бреннбю» заработал 2 очка и находится на последнем месте.

Лига Европы. Группа A
25 нояб, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
2:0
Спарта П
Голы
Морелос, 15 (1:0), Морелос, 49 (2:0)
Рейнджерс
Макгрегор Таверньер Бэйсси Голдсон Баришич Хаджи (Паттерсон, 66 ) Дэйвис (Ландстрем, 89 ) Арибо (Эрфилд, 81 ) Камара Кент (Сакала, 80 ) Морелос
Спарта П
Голец Панак Виснер Ханцко Павелка Сачек Крейчи Крейчи (Дочкал, 59) Минчев (Карабец, 59) Хложек (Пулькраб, 84) Хараслин (Моберг Карлссон, 58)
Предупреждения
Хаджи 45, Баришич 57  - 
Судьи
Маккели

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Екатерина Савостина все материалы автора

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