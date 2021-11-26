«Лион» победил «Бреннбю» в Лиге Европы, «Рейнджерс» обыграл «Спарту»

«Лион» победил «Бреннбю» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Дубль в составе «Лиона» оформил Райан Шерки. Еще один гол забил Ислам Слимани. У «Бреннбю» отличился Микаэль Уре.

В другом матче группы А «Рейнджерс» обыграл пражскую «Спарту» со счетом 2:0.

Дубль оформил нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос.

«Лион» лидирует в группе с 15 очками. «Рейнджерс» набрал 7 очков и занимает 2-е место. В активе «Спарты» 4 очка и 3-я позиция. «Бреннбю» заработал 2 очка и находится на последнем месте.