«Лион» победил «Бреннбю» в Лиге Европы, «Рейнджерс» обыграл «Спарту»
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«Лион» победил «Бреннбю» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Дубль в составе «Лиона» оформил Райан Шерки. Еще один гол забил Ислам Слимани. У «Бреннбю» отличился Микаэль Уре.
В другом матче группы А «Рейнджерс» обыграл пражскую «Спарту» со счетом 2:0.
Дубль оформил нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос.
«Лион» лидирует в группе с 15 очками. «Рейнджерс» набрал 7 очков и занимает 2-е место. В активе «Спарты» 4 очка и 3-я позиция. «Бреннбю» заработал 2 очка и находится на последнем месте.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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