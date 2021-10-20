Брендан Роджерс выделил Айртона и Ларссона в составе «Спартака»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс после матча Лиги Европы со «Спартаком» (4:3) ответил на вопрос о том, кто из игроков красно-белых мог бы заиграть в АПЛ.

— Жаркая игра, ваша команда победила, но вы очень спокойны.

— Просто я замерз. А если серьезно, то я спокойный человек, стараюсь держать эмоции внутри.

— Кто-то из игроков «Спартака» или РПЛ в целом смог бы заиграть в АПЛ?

— В России всегда было много техничных и сильных игроков. На меня произвела впечатление игра Айртона в первом тайме, Ларссон показал себя очень умным игроком. Многие футболисты из чемпионата России достойны играть в премьер-лиге.

— Вам объяснили, что произошло на игре «Спартака» 20 октября 1982 года?

— Мне рассказали о той трагедии. Важно, что об этом помнят до сих пор. Всем сердцем я с фанатами «Спартака», которые скорбят о погибших болельщиках.

В составе победителей покер сделал Патсон Дака. У «Спартака» дубль сделал Александр Соболев, еще один мяч в активе Джордана Ларссона.