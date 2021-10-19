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Брендан Роджерс рассказал, почему Айосе Перес пропустит матч со «Спартаком»

20:00
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал, почему матч Лиги Европы против «Спартака» пропустит испанский нападающий Айосе Перес.

«Мы нашли необходимый уровень агрессии в игре команды. Мы показываем нашу лучшую игру именно в таких условиях. На выходных мы нашли такой баланс. До этого мы выглядели пассивно. Пауза на матчи сборных помогла нам, мы смогли все проанализировать.

Айосе Перес остался в Англии, он вчера вечером почувствовал себя нехорошо. Все остальные прилетели в Москву. О состоянии Эванса будет понятно сегодня вечером. В предыдущей игре у него сводило ногу, посмотрим, сможет ли он сыграть со «Спартаком».

Джордан Ларссон очень талантливый футболист, но я не встречался с ним лично. Видел его игры. Рад, что он продолжает прогрессировать в «Спартаке». Рад, что Мозес нашел свою команду, ему хорошо в Москве. К сожалению, он проиграл конкуренцию в «Ливерпуле» и не смог полностью раскрыться. Будем следить за ними завтра».

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября. Начало в 17.30 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»