Брендан Роджерс рассказал, почему Айосе Перес пропустит матч со «Спартаком»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал, почему матч Лиги Европы против «Спартака» пропустит испанский нападающий Айосе Перес.

«Мы нашли необходимый уровень агрессии в игре команды. Мы показываем нашу лучшую игру именно в таких условиях. На выходных мы нашли такой баланс. До этого мы выглядели пассивно. Пауза на матчи сборных помогла нам, мы смогли все проанализировать.

Айосе Перес остался в Англии, он вчера вечером почувствовал себя нехорошо. Все остальные прилетели в Москву. О состоянии Эванса будет понятно сегодня вечером. В предыдущей игре у него сводило ногу, посмотрим, сможет ли он сыграть со «Спартаком».

Джордан Ларссон очень талантливый футболист, но я не встречался с ним лично. Видел его игры. Рад, что он продолжает прогрессировать в «Спартаке». Рад, что Мозес нашел свою команду, ему хорошо в Москве. К сожалению, он проиграл конкуренцию в «Ливерпуле» и не смог полностью раскрыться. Будем следить за ними завтра».

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября. Начало в 17.30 по московскому времени.