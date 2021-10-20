Тренер «Лестера»: «Спартак» меня не удивил: хорошая команда, показавшая качественную игру»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал, что думает о «Спартаке» (4:3) после победного матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

— Практически все голы «Лестер» забил через Рассказова. Вы учитвали, что это самое слабое звено в обороне «Спартака»?

— До игры мы говорили, что нужно делать больше забросов за спину защитникам «Спартака». В первом тайме мы делали это недостаточно часто, после перерыва это начало приносить результат.

— Вы довольны качеством игры совей команды?

— Я удовлетворен результатом и тем, как команда отреагировала на ситуацию в матче. Во втором тайме мы сыграли более агрессивно, этим я также удовлетворен. И, конечно, я очень доволен игрой Даки. Этими моментами я удовлетворен, но нам есть куда расти.

— Что скажете о «Спартаке»?

— «Спартак» меня не удивил: это хорошая команда, показавшая качественную игру. Первый гол — рикошет, второй мы подарили «Спартаку». У них хорошая команда, дома нас также ждет сложный матч.