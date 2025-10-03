Кристанте: «Проигрывать дома всегда обидно»

Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте прокомментировал поражение от «Лилля» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Такие матчи не бывают легкими. Проигрывать дома всегда обидно. Сегодня был открытый футбол: мы могли сыграть вничью, проиграть или даже выиграть. В конечном счете все решили мелочи», — цитирует пресс-служба УЕФА Кристанте.

«Лилль» набрал 6 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на 16-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре «Рома» сыграет против «Виктории», а «Лилль» встретится с ПАОК. Оба матча пройдут 23 октября.