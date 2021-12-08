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«Браво, мистер. Браво, коуч». Мотивационный пост Витории перед матчем против «Легии»?

19:00
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория выложил новый пост в Instagram. Перед матчем группового этапа Лиги Европы он собрал сообщения в социальных сетях от болельщиков с пожеланием успехов и восхищением работой тренера.

«Спартак» сыграет с «Легией» на выезде завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице группы C, набрав 7 очков, «Легия» с 6 баллами идет на четвертой строчке.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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