«Браво, мистер. Браво, коуч». Мотивационный пост Витории перед матчем против «Легии»?

Главный тренер «Спартака» Руй Витория выложил новый пост в Instagram. Перед матчем группового этапа Лиги Европы он собрал сообщения в социальных сетях от болельщиков с пожеланием успехов и восхищением работой тренера.

«Спартак» сыграет с «Легией» на выезде завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице группы C, набрав 7 очков, «Легия» с 6 баллами идет на четвертой строчке.