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«Фенербахче» разгромил «Бранн» в Лиге Европы, Талиска оформил хет-трик

Евгений Козинов
Корреспондент
Андерсон Талиска (в центре) забил гол.
Фото Reuters

«Фенербахче» переиграл «Бранн» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы — 4:0. Игра прошла на стадионе «Бранн» в Бергене.

Бразильский полузащитник Андерсон Талиска оформил хет-трик, а также один гол забил нападающий Керем Актюркоглу.

Хозяева с 18-й минуты играли в меньшинстве, так как защитник Эйвинн Хелланн получил красную карточку.

«Фенербахче» набрал 11 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Бранн» идет на 22-й строчке — 8 очков.

В следующем туре «Фенербахче» сыграет с «Астон Виллой», «Бранн» встретится с «Мидтьюлланном». Обе игры пройдут 22 января 2026 года.

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур.
11 декабря 2025, 23:00. Brann (Берген)
Бранн
0:4
Фенербахче

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Лига Европы УЕФА
ФК Бранн
ФК Фенербахче
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