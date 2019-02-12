23:27 12 февраля | Футбол — Лига Европы

Бранислав Иванович: "Второй матч "Зенит" сыграет намного лучше"

Обсудить
0

Защитник "Зенита"  Бранислав Иванович - о матче с "Фенербахче" (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

- В первые минуты мы увидели, что "Фенербахче" -  очень агрессивная команда. В первые 20 минут мы не успевал контролировать игру, - сказала футболист в эфире канала "Матч премьер". - Если бы забили пенальти  - была бы совсем другая игра. Первая игра после перерыва всегда тяжелая. Проблема была в физике, в готовности команды. Наши первые передачи в матче были не очень точными. Сто процентов, что второй матч мы сыграем намного лучше. На сборах мы сыграли две-три хорошие игры вместе с Ракицким. Конечно, мы можем продолжать улучшать свою игру.

Все о Лиге Европы – здесь

Фенербахче - Зенит

 

Опрос

"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/

Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
Материалы других СМИ