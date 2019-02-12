Бранислав Иванович: "Второй матч "Зенит" сыграет намного лучше"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович - о матче с "Фенербахче" (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

- В первые минуты мы увидели, что "Фенербахче" - очень агрессивная команда. В первые 20 минут мы не успевал контролировать игру, - сказала футболист в эфире канала "Матч премьер". - Если бы забили пенальти - была бы совсем другая игра. Первая игра после перерыва всегда тяжелая. Проблема была в физике, в готовности команды. Наши первые передачи в матче были не очень точными. Сто процентов, что второй матч мы сыграем намного лучше. На сборах мы сыграли две-три хорошие игры вместе с Ракицким. Конечно, мы можем продолжать улучшать свою игру.

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