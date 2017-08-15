Бранислав Иванович: "Дессерс - самый опасный игрок у "Утрехта"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в преддверии первого матча четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" отметил, что питерцы изучили соперника. По его словам, зрителей ждет интересный футбол, так как голландская команда любит атаковать.

– Мы познакомились с соперником. Нас ожидает серьезное противостояние, - цитирует Ивановича официальный сайт "Зенита". - Мы знаем, что в Голландии все играют в открытый футбол, все любят атаковать, так что нас ждет интересный матч.

– Изучали отдельно форвардов "Утрехта"? Например, Дессерса?

– Да, мы считаем, что это самый опасный их футболист. У них есть еще два-три серьезных футболиста, и они сильны именно командной игрой. Надеюсь, что у нас завтра все получится.

– Крупные победы добавили команде уверенности?

​– Конечно, победы с большим счетом всегда придают уверенности команде. Мы упорно работаем, чтобы у нас получалось все то же самое в следующих матчах. Мы знаем, что каждая следующая игра будет тяжелее, что соперники настраиваются на нас. Если мы будем к этому готовы, сможем добиться хорошего результата.