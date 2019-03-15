Бранислав Иванович: "Даже если бы играли со "Спартаком" завтра, нужно было набраться мотивации"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в микст-зоне после поражения в ответном матче Лиги Европы с "Вильярреалом"​ (1:2) отметил силу противника, передает спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– "Вильярреал" – это качественная команда, и в матче с ней нужно было использовать каждый шанс. Мы создали два момента в начале встречи, и если бы забили – все пошло бы по-другому. Первые 25 минут мы хорошо играли, а потом возникла наша старая проблема – сами себе стали привозить опасные моменты. Соперник в первом тайме просто использовал наши ошибки.

– Расскажите о своем голе.

– Я крикнул – и все остановились. Получилось хорошо. Если во втором тайме у нас были более реальные шансы, я мог бы ходить в атаку чаще.

– Что вы скажете о схеме с тремя защитниками?

– Сегодня мы играли в три защитника, начали матч по этой схеме неплохо. Всегда здорово, когда у команды есть разные расстановки.

– Игра со "Спартаком" отвлекала вас?

– Даже если бы этот матч был завтра, нам следовало набраться мотивации, энергии. Такие матчи нужно играть сердцем. Никто не должен думать об усталости.