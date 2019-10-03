«Брага» упустила победу в матче со «Слованом», «Вулверхэмптон» одолел «Бешикташ»

«Брага» не смогла одержать вторую победу подряд на групповом этапе Лиге Европы. Португальцы на своем поле поделили очки со «Слованом» — 2:2.

В другом матче группы K «Вулверхэмптон» одолел «Бешикташ» — 1:0.

Таким образом «Брага» и «Слован» имеют по 4 очка. В активе англичан стало 3 балла, а турецкий клуб идет с нулем очков.

Лига Европы

Группа K

«Брага» (Португалия) — «Слован Бр» (Словакия) — 2:2 (1:1)

Голы: Бруну Виана, 31 (1:0). Шпорар, 45+4 (1:1). Галену, 63 (2:1). Бруну Виана, 87 — в свои ворота (2:2).

Нереализованный пенальти: Шпорар, 45+4 (вратарь)

«Брага»: Эсгайю, Бруну Виана, Секейра, Сантуш, Пальинья, А.Орта (Жоау Новаиш, 70), Франсержиу (Руй Фонте, 88), Галену, Эдуарду, Р.Орта (Тринкан, 70), Паулинью.

«Слован Бр» (Словакия): Грейф, Медведев, Сухоцкий (Даниел, 80), Байрич, Абена, Де Марко, Рабиу, Хольман (Любичич, 68), де Кампс (Дражич, 68), Шпорар, Моха.

Предупреждения: Бруну Виана, 8. де Кампс, 44. Сухоцкий, 49. Моха, 65. Паулинью, 86. Рабиу, 89.

Судья: Жаккотте (Швейцария).

3 октября. Брага. Стадион «Муниципальный».

«Бешикташ» (Турция) — «Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия) — 0:1 (0:0)

Гол: Боли, 90+3.

«Бешикташ» (Турция): Кариус, Джанер Эркин, Вида, Дуглас, Ребошу, Ленс (Гекхан Генюл, 84), Ляич, Неджип Уйсал, Эль-Нени, Дукурхан Токез (Огузхан Езякуп, 79), Гювен Ялчын (Умут Найир, 27).

«Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия): Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Гиббс-Уайт (Дендонкер, 62), Хименес (Кутроне, 79), Педру Нету (Траоре, 46).

Предупреждения: Дукурхан Токез, 31. Хонни Кастро, 67. Огузхан Езякуп, 90+4.

Судья: Лехнер (Австрия).

3 октября. Стамбул. Стадион «Водафон Парк».

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