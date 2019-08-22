«Брага» — «Спартак»: Шюррле и Понсе — в атаке красно-белых
20:29
Стали известны стартовые составы «Браги» и «Спартака» на матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы. С первых минут встречу начнут Андре Шюррле и Эсекиэль Понсе.
Состав «Браги»: Матеус, Нуну Секейр, Уилсон Эдуарду, Пабло Сантос, Андре Орта, Паулинью, Рикарду Орта, Франсержио, Бруно Виана, Рикарду Эсгаю, Жоау Пальинья.
Состав «Спартака»: Максименко, Жиго, Айртон, Гулиев, Мирзов, Бакаев, Джикия, Понсе, Шюррле, Ещенко, Зобнин.
Матч «Брага» — «Спартак» состоится в четверг 22 августа в 21.45 (московское время), «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»
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