Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Брага» — «Спартак»: Шюррле и Понсе — в атаке красно-белых

20:29
Теги:

Стали известны стартовые составы «Браги» и «Спартака» на матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы. С первых минут встречу начнут Андре Шюррле и Эсекиэль Понсе.

Состав «Браги»: Матеус, Нуну Секейр, Уилсон Эдуарду, Пабло Сантос, Андре Орта, Паулинью, Рикарду Орта, Франсержио, Бруно Виана, Рикарду Эсгаю, Жоау Пальинья.

Состав «Спартака»: Максименко, Жиго, Айртон, Гулиев, Мирзов, Бакаев, Джикия, Понсе, Шюррле, Ещенко, Зобнин.

Матч «Брага» — «Спартак» состоится в четверг 22 августа в 21.45 (московское время), «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Брага — Спартак

Опрос

проголосовало: 3856
Все опросы
«Спартак» пройдет «Брагу» в отборе Лиги Европы-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир