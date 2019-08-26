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«Брага» перед «Спартаком» упустила победу. В старте португальской команды вышли 11 новых игроков

01:04
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В третьем туре чемпионата Португалии «Брага» на выезде сыграла вничью с «Жил Висенте» (1:1), упустив победу на 19-й компенсированной ко второму тайму минуте. Соперник «Спартака» по четвертому квалификационному раунду Лиги Европы по сравнению с матчем в Португалии выставил совершенно новый состав.

В начале второго тайма матч прерывался на полчаса из-за грозы и проблем с электричеством на стадионе.

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