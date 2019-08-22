«Брага» открыла счет в матче со «Спартаком»

«Брага» открыла счет в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы со «Спартаком».

На 74-й минуте встречи Жоау Новаиш отдал пас на Рикарду Орту, который с близкого расстояния пробивает Александра Максименко.

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