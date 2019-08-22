«Брага» открыла счет в матче со «Спартаком»
22 августа 2019, 23:15
«Брага» открыла счет в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы со «Спартаком».
На 74-й минуте встречи Жоау Новаиш отдал пас на Рикарду Орту, который с близкого расстояния пробивает Александра Максименко.
Рикарду Орта коленом переправляет мяч в ворота красно-белых.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 22, 2019
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»
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