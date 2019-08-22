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«Брага» открыла счет в матче со «Спартаком»

22 августа 2019, 23:15
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«Брага» открыла счет в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы со «Спартаком».

На 74-й минуте встречи Жоау Новаиш отдал пас на Рикарду Орту, который с близкого расстояния пробивает Александра Максименко.

Брага — Спартак

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




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