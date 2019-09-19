«Брага» обыграла «Вулверхэмптон», «Слован» вырвал победу у «Бешикташа»

Завершились матчи 1-го тура группового турнира Лиги Европы группы К. «Брага» одержала выездную победу над «Вулверхэмптоном» благодаря голу полузащитника Рикарду Орты (1:0).

В другом матче группы «Слован» на своем поле вырвал победу у «Бешикташа» (4:2). У чехов дублем отметился форвард Андраж Шпорар, также голы забили полузащитники Марин Любичич и Мохаммед Рхасалла. У турецкой команды забил нападающий Адем Ляич плюс автоголом отметился защитников хозяев Василь Божиков.

Лига Европы

Группа K

«Слован Бр» (Словакия) — «Бешикташ» (Турция) — 4:2 (1:2)

Голы: Шпорар, 14 (1:0). Ляич, 29 — с пенальти (1:1). Божиков, 45+1 — в свои ворота (1:2). Шпорар, 58 (2:2). Любичич, 90+3 (3:2). Моха, 90+4 (4:2).

«Слован Бр» (Словакия): Грейф, Медведев, Божиков, Абена, Де Марко, Рабиу (Байрич, 89), Хольман, де Кампс (Любичич, 82), Шпорар, Моха, Дражич (Даниел, 77).

«Бешикташ» (Турция): Кариус, Виктор Руис (Хатчинсон, 74), Вида, Дуглас, Ребошу, Ляич, Эль-Нени, Нкуду (Гювен Ялчын, 82), Дукурхан Токез, Диаби (Ленс, 79), Умут Найир.

Предупреждения: Виктор Руис, 8. де Кампс, 28. Ляич, 37. Любичич, 84.

Судья: Тохвер (Эстония).

19 сентября. Братислава. Стадион «Тегельне поле».

Лига Европы

Группа K

«Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия) — «Брага» (Португалия) — 0:1 (0:0)

Гол: Р.Орта, 71.

«Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия): Руй Патрисиу, Боли, Доэрти (Траоре, 81), Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Дендонкер (Жота, 76), Невеш, Гиббс-Уайт (Жоау Моутинью, 67), Хименес, Кутроне.

«Брага»: Матеус, Эсгайю, Бруну Виана, Секейра, Сантуш, Пальинья, А.Орта (Жоау Новаиш, 86), Франсержиу, Галену (Тринкан, 84), Р.Орта (Мурило, 88), Паулинью.

Предупреждения: Секейра, 70. Матеус, 78. Пальинья, 90. Боли, 90+6. Мурило, 90+8.

Судья: Кехлет (Дания).

19 сентября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

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