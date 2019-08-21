«Брага»: «Мы не владеем правами на трансляцию игры со «Спартаком»

В пресс-службе «Браги» корреспонденту «СЭ» рассказали, что клуб не занимается переговорами с российским телевидением по поводу трансляции встречи 4-го отборочного раунда Лиги Европы со «Спартаком».

— Мы не владеем правами на игру, соответственно не знаем, покажут ли ее в России, — пояснили в пресс-службе. — Правами владеет телевизионная компания Sport TV. Именно она ведет переговоры.

— Выездной матч «Краснодара» с «Порту» не был показан в России. Зрители опасаются, что-то же самое будет и сейчас.

— Тогда все решал «Порту». Сейчас совсем другая ситуация. Думаю, сейчас решить вопрос будет легче.

Напомним, в программе телеканалов холдинга «Матч ТВ» нет трансляции игры «Браги» и «Спартака». На сегодняшний день вопрос с показом матча все еще не решен. Встреча 4-го тура отборочного этапа Лиги Европы состоится в четверг. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. (Гоша Чернов)

Покажут ли матч «Брага» — «Спартак»? Решение ждут сегодня