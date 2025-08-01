Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
1 августа 2025, 00:58

«Брага» прошла «Левски» в отборе Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент

«Брага» в дополнительное время выиграла у «Левски» в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы — 1:0. Встреч прошла в Португалии.

Единственный гол на 104-й минуте забил испанец Фран Наварро. Первая игра завершилась нулевой ничьей.

В 3-м отборочном раунде «Брага» сыграет с румынским ЧФР.

Лига Европы. 2-й отборочный раунд.
31 июля 2025, 22:00. Муниципальный (Брага)
Брага
1:0
Левски

«Мидтьюлланн» на выезде вырвал победу над «Хибернианом» — 2:1. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, так как в первой игре была тоже ничья (1:1), команды провели на поле еще два тайма по 15 минут.

Чилийский нападающий Дарио Осорио на 94-й минуте вывел гостей вперед. В добавленное к первому дополнительному тайму время Роки Бушири сравнял счет. Победу датской команде на 119-й минуте принес Брумандо Жуниор, вышедший на замену.

Следующим соперником «Мидтьюлланна» будет норвежский «Фредрикстад».

Лига Европы. 2-й отборочный раунд.
31 июля 2025, 22:00. Easter Road Stadium (Эдинбург)
Хайберниан
1:2
Мидтьюлланн

Также в 3-й отборочный раунд Лиги Европы вышла «Легия», которая в четверг, 31 июля, переиграла «Баник» — 2:1. Следующим соперником польской команды будет АЕК из Ларнаки.

Лига Европы. 2-й отборочный раунд.
31 июля 2025, 22:00. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Легия
2:1
Баник О

