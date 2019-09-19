«Боруссия» из Менхенгладбаха крупно уступила «Вольсфбергу», «Рома» разгромила «Истанбул»

«Боруссия» из Менхенгладбаха крупно уступила «Вольсфбергу» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы — 0:4. В составе победителей Марио Ляйтгеб оформил дубль, еще по разу забили Шон Вайссман и Марсель Рицмайер.

В другом матче дня «Рома» разгромила «Истанбул» — 4:0.

Лига Европы

Группа J

«Боруссия М» (Германия) — «Вольфсберг» (Австрия) — 0:4 (0:3)

Голы: Вайссман, 13 (0:1). Ляйтгеб, 31 (0:2). Рицмайер, 41 (0:3). Ляйтгеб, 68 (0:4).

«Боруссия М» (Германия): Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Крамер, Закария, Бенеш, Нойхаус (Эмболо, 46), Плеа (Херрманн, 72), Тюрам (Раффаэл, 71).

«Вольфсберг»: Кофлер, Рнич, Шмиц, Золльбауэр, Новак, Линдль, Рицмайер (Верницниг, 85), Шмид, Ляйтгеб, Вайссман (Шмидт, 83), Ньянгбо (Шмербек, 90).

Предупреждения: Рицмайер, 26. Рнич, 36. Бенеш, 44. Плеа, 50. Шмиц, 51. Закария, 64. Шмид, 67. Крамер, 77.

Судья: Богнар (Венгрия).

19 сентября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

Лига Европы

Группа J

«Рома» (Италия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 4:0 (1:0)

Голы: Жуниор Кайсара, 42 — в свои ворота (1:0). Джеко, 58 (2:0). Дзаньоло, 71 (3:0). Клайверт, 90+3 (4:0).

«Рома» (Италия): Пау Лопес, Коларов, Фасио, Жуан Жезус, Спинаццола, Пасторе (Пеллегрини, 64), Кристанте (Верету, 72), Диавара, Дзаньоло, Джеко (Калинич, 74), Клайверт.

«Истанбул Башакшехир» (Турция): Гюнок, Клиши, Жуниор Кайсара, Понк, Мехмет Топал, Алексич (Окечукву, 69), Вишча, Махмут Текдемир, Ирфан Кахведжи, Арда Туран (Кривелли, 64), Гульбраннсен (Ба, 77).

Предупреждения: Жуан Жезус, 66. Верету, 73.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

19 сентября. Рим. Стадион «Олимпийский стадион».

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