18:13 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Борис Игнатьев: "Фенербахче" - не худший вариант для "Краснодара"

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов для "Краснодара". "Быки" сыграют с "Фенербахче".

"Фенербахче" – серьезный соперник, – сказал Игнатьев. – У турецкого клуба большой опыт участия в различных европейских турнирах, неплохой подбор игроков. К тому же сами футболисты заряжены на результат, еще и поддержка болельщиков будет давать дополнительный стимул к победе. С одной стороны, такая поддержка помогает, а с другой – наоборот, "разваливает" команду, когда у нее не складывается игра.

Для "Краснодара" это не худший вариант. Все будет зависеть от того, как футболисты проведут перерыв, а так же от того, как тренерский штаб выстроит систему подготовки. Времени не так много. На мой взгляд, команды находятся в равных условиях. Главная сложность, с которой предстоит столкнуться "Краснодару", – психологическая, связанная с игрой на выезде. (Любовь КОНЯЕВА)

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