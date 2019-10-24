Боне из «Ренна» стал самым молодым вратарем в истории Лиги Европы. Все благодаря Еськову

Пепе Боне из «Ренна» стал самым молодым вратарем в истории Лиги Европы. На пятой минуте матча группового турнира против ЧФР с поля был удален основной голкипер французов Эдуар Менди, из-за чего пришлось выходить Боне. Голкиперу сегодня исполняется 16 лет и 254 дня.

Судит встречу российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.