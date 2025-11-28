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28 ноября 2025, 00:53

«Болонья» разгромила «Зальцбург», «Црвена Звезда» обыграла ФКСБ в матчах Лиги Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
Риккардо Орсолини забил гол.
Фото Reuters

«Болонья» дома победила «Зальцбург» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 4:1. Игра прошла на стадионе «Ренато Даль'Ара».

Голы за победителей забили Йенс Одгор, Тейс Даллинга, Федерико Бернардески и Риккардо Орсолини.

«Болонья» набрала 8 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Зальцбург» (3 очка) находится на 29-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.
27 ноября 2025, 23:00. Ренато Далл'Ара (Болонья)
Болонья
4:1
Зальцбург

В другом матче «Црвена Звезда» победила ФКСБ со счетом 1:0. Единственный гол забил Бруно Дуарте.

С 27-й минуты сербская команда играла в меньшинстве, так как красную карточку получил Франклин Тебо Ученна.

Наир Тикнизян вышел в стартовом составе «Црвены Звезды» и провел весь матч.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.
27 ноября 2025, 23:00. Райко Митич (Белград)
Црвена Звезда
1:0
ФКСБ
Габриэль Вейга забил первый гол в&nbsp;матче.«Порту» забил на 19-й секунде, «Бетис» получил гол с центра поля, а «Лион» — новый лидер
Источник: Таблица Лиги Европы
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