«Болонья» разгромила «Зальцбург», «Црвена Звезда» обыграла ФКСБ в матчах Лиги Европы

«Болонья» дома победила «Зальцбург» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 4:1. Игра прошла на стадионе «Ренато Даль'Ара».

Голы за победителей забили Йенс Одгор, Тейс Даллинга, Федерико Бернардески и Риккардо Орсолини.

«Болонья» набрала 8 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Зальцбург» (3 очка) находится на 29-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.

27 ноября 2025, 23:00. Ренато Далл'Ара (Болонья)

В другом матче «Црвена Звезда» победила ФКСБ со счетом 1:0. Единственный гол забил Бруно Дуарте.

С 27-й минуты сербская команда играла в меньшинстве, так как красную карточку получил Франклин Тебо Ученна.

Наир Тикнизян вышел в стартовом составе «Црвены Звезды» и провел весь матч.