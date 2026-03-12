«Болонья» — «Рома»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Болонья» и «Рома» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 12 марта. Игра пройдет на стадионе «Ренато Далл'Ара» в Болонье, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Болонья» — «Рома» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. 1/8 финала.

12 марта, 20:45. Ренато Далл'Ара (Болонья)

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

В общем этапе Лиги Европы «Болонья» заняла 10-е место с 15 очками и вышла в стыковой раунд, где обыграла «Бранн» со счетом 2:0 по сумме двух встреч. «Рома» финишировала на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков, и напрямую попала в 1/8 финала.