Сегодня, 21:41

«Болонья» и «Фрайбург» сыграли вничью в Лиге Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Болонья» дома сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:1.

Счет на 29-й минуте открыл нападающий хозяев Риккардо Орсолини. Гости отыгрались благодаря голу Чуквубуике Адаму с пенальти на 57-й минуте.

«Фрайбург» (4 очка) занимает пятое место в таблице общего этапа турнира. «Болонья» (1) идет 26-й.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 19:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:1
Фрайбург

В параллельном матче норвежский «Бранн» на своем поле одержал победу над нидерландским «Утрехтом» (1:0).

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 19:45. Brann (Берген)
Бранн
1:0
Утрехт
Источник: Таблица общего этапа Лиги Европы
