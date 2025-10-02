«Болонья» и «Фрайбург» сыграли вничью в Лиге Европы
«Болонья» дома сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:1.
Счет на 29-й минуте открыл нападающий хозяев Риккардо Орсолини. Гости отыгрались благодаря голу Чуквубуике Адаму с пенальти на 57-й минуте.
«Фрайбург» (4 очка) занимает пятое место в таблице общего этапа турнира. «Болонья» (1) идет 26-й.
В параллельном матче норвежский «Бранн» на своем поле одержал победу над нидерландским «Утрехтом» (1:0).
Источник: Таблица общего этапа Лиги Европы
