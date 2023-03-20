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20 марта, 20:49

Болельщику ПСВ запретили посещение стадиона на 40 лет за нападение на вратаря «Севильи»

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Марко Дмитрович укладывает буйного фаната.
Фото Reuters

Болельщик ПСВ, который в ходе ответного матча против «Севильи» (2:0) в 1/16 финала Лиги Европы напал на голкипера испанского клуба Марко Дмитровича, не сможет посещать стадион 40 лет, сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

В концовке встречи фанат ПСВ выбежал на поле и ударил Дмитровича сзади по голове. После этого сербский голкипер повалил его на газон и удерживал до прихода стюардов.

Ранее сообщалось, что болельщика приговорили к тюремному сроку на три месяца.

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ФК Севилья
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