Болельщику ПСВ запретили посещение стадиона на 40 лет за нападение на вратаря «Севильи»

Болельщик ПСВ, который в ходе ответного матча против «Севильи» (2:0) в 1/16 финала Лиги Европы напал на голкипера испанского клуба Марко Дмитровича, не сможет посещать стадион 40 лет, сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

В концовке встречи фанат ПСВ выбежал на поле и ударил Дмитровича сзади по голове. После этого сербский голкипер повалил его на газон и удерживал до прихода стюардов.

Ранее сообщалось, что болельщика приговорили к тюремному сроку на три месяца.