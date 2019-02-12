Болельщики "Зенита" доехали на матч с "Фенербахче" без происшествий

Автобусы с болельщиками "Зенита" доехали на стадион "Шюкрю Сараджоглу", где петербургская команда во вторник проведет матч 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче", без каких-либо происшествий. Об этом "СЭ" сообщили организаторы игры. В пресс-службе "Зенита" подтвердили данную информацию.
#ФенербахчеЗенит Болельщиков "Зенита" подвозят на стадион pic.twitter.com/hHrvSGT8hX– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 12 февраля 2019 г.
Ранее телеграм-канал OF-News опубликовал данные, согласно которым вооруженные ножами турецкие фанаты остановили один из автобусов с болельщиками сине-бело-голубых. Как передает телеграм-канал, "была попытка зайти", однако двери транспортного средства были заблокированы. Отмечается, что у автобуса были разбиты стекла.
Однако, как сообщает спецкор "СЭ", все автобусы с болельщиками "Зенита" прибыли к арене без повреждений.
#ФенербахчеЗенит Появилась информация, что у одного из автобусов с болельщиками "Зенита" побитии окна. Мы проверили. Все целы pic.twitter.com/M3y34MmBIv– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 12 февраля 2019 г.
В целом обстановка у стадиона спокойная. Организаторам матча удалось сделать так, чтобы фанаты "Фенербахче" и "Зенита" не пересекались.
Всего на трибунах будет более тысячи болельщиков "Зенита".
Игра начнется в 20.55 по московскому времени. (Илья Андреев)
#ФенербахчеЗенит Болельщики "Зенита": "Все замечательно, никаких нападений турков" pic.twitter.com/hCqUT8Rj3c– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 12 февраля 2019 г.
#ФенербахчеЗенит Ilya Andreev:– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 12 февраля 2019 г.
Сделайте звук потише. Это ОЧЕНЬ громко! pic.twitter.com/LX82hj6I7Z
"Фенербахче" - "Зенит": Лига Европы, 1/16 финала, первый матч, 12 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.55 (мск)