Болельщики "Зенита" доехали на матч с "Фенербахче" без происшествий

Автобусы с болельщиками "Зенита" доехали на стадион "Шюкрю Сараджоглу", где петербургская команда во вторник проведет матч 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче", без каких-либо происшествий. Об этом "СЭ" сообщили организаторы игры. В пресс-службе "Зенита" подтвердили данную информацию.

Ранее телеграм-канал OF-News опубликовал данные, согласно которым вооруженные ножами турецкие фанаты остановили один из автобусов с болельщиками сине-бело-голубых. Как передает телеграм-канал, "была попытка зайти", однако двери транспортного средства были заблокированы. Отмечается, что у автобуса были разбиты стекла.

Однако, как сообщает спецкор "СЭ", все автобусы с болельщиками "Зенита" прибыли к арене без повреждений.

#ФенербахчеЗенит Появилась информация, что у одного из автобусов с болельщиками "Зенита" побитии окна. Мы проверили. Все целы pic.twitter.com/M3y34MmBIv – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 12 февраля 2019 г.

В целом обстановка у стадиона спокойная. Организаторам матча удалось сделать так, чтобы фанаты "Фенербахче" и "Зенита" не пересекались.

Всего на трибунах будет более тысячи болельщиков "Зенита".

Игра начнется в 20.55 по московскому времени. (Илья Андреев)

"Фенербахче" - "Зенит": Лига Европы, 1/16 финала, первый матч, 12 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.55 (мск)