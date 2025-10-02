Футбол
Сегодня, 23:14

Болельщики «Штурма» вывесили баннер с Юраном перед матчем Лиги Европы

Алина Савинова

Болельщики «Штурма» растянули баннер с изображением бывшего нападающего команды Сергея Юрана перед матчем Лиги Европы против «Рейнджерс».

Игра проходит в Граце (Австрия). Фанаты посвятили перформанс матчу Лиги чемпионов сезона-2000/01, в котором «Штурм» победил «Рейнджерс» (2:0), а Юран стал автором одного из голов.

На баннере также присутствует надпись: «Давайте, парни. Сделайте это снова».

Россиянин выступал за австрийскую команду с 2000 по 2001 год. После завершения игровой карьеры Юран стал тренером. Он работал в «Диттоне», «Шиннике», «Химках», «Балтике», «СКА-Хабаровске», «Пари НН». Летом этого года 56-летний специалист возглавил «Серик Беледиеспор» из второй турецкой лиги.

