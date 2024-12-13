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Сегодня, 01:07

Болельщики «Реал Сосьедад» принесли на матч с киевским «Динамо» флаг ДНР

Евгений Козинов
Корреспондент
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Флаг ДНР на трибунах «Реале Арены».
Фото Скриншот видео, X (Twitter)

Во время матча 6-го тура общего этапа Лиги Европы между «Реал Сосьедад» и киевским «Динамо» (3:0) на трибунах появился флаг Донецкой Народной Республики.

Когда испанская команда забила гол в ворота соперника, один из болельщиков праздновал забитый мяч, размахивая флагом ДНР. Игра прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена».

Летом прошлого года «Реал Сосьедад» подписал российского полузащитника Арсена Захаряна. В этом сезоне 21-летний россиянин не играл, так как в августе перенес операцию на лодыжке. 11 декабря он вернулся к тренировкам в общей группе.

Арсен Захарян. Захарян вернулся к тренировкам с «Реал Сосьедад». Правда, в этом году Арсен вряд ли сыграет
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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