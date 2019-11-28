Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Болельщики «Мальме» устроили красочный перформанс в честь прощания с Розенбергом

28 ноября 2019, 23:07
Теги:

Матч Лиги Европы с киевским «Динамо» станет последним для форварда «Мальме» Маркуса Розенберга на родном стадионе. Он завершает карьеру по окончании сезона, чемпионат Швеции проходит по схеме «весна — осень». Фанаты устроили красочный перформанс, вывесив огромный портрет футболиста.

37-летний Маркус Розенберг в текущем сезоне провел 42 матча за «Мальме» и забил 17 мячей при семи голевых передачах. Ранее он также выступал за «Вердер», «Аякс», «Расинг» и «Вест Бромвич».

Мальме — Динамо К

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир