Болельщики «Мальме» устроили красочный перформанс в честь прощания с Розенбергом

Матч Лиги Европы с киевским «Динамо» станет последним для форварда «Мальме» Маркуса Розенберга на родном стадионе. Он завершает карьеру по окончании сезона, чемпионат Швеции проходит по схеме «весна — осень». Фанаты устроили красочный перформанс, вывесив огромный портрет футболиста.

Impressive tifo from the Malm? fans as they say goodbye to Markus Rosenberg. #MFF #UEL 1-0 in the 2nd minute! pic.twitter.com/9gj9KSHYYO — Per-Gunnar Nilsson (@PGgroundhopping) November 28, 2019

37-летний Маркус Розенберг в текущем сезоне провел 42 матча за «Мальме» и забил 17 мячей при семи голевых передачах. Ранее он также выступал за «Вердер», «Аякс», «Расинг» и «Вест Бромвич».