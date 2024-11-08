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Болельщики «Маккаби» подверглись вооруженному нападению после матча Лиги Европы с «Аяксом»

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После матча 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Аякс» — «Маккаби» (5:0) десятки болельщиков израильской команды подверглись нападению вооруженных людей, утверждают Sport5.co.il и оne.co.il.

По информации источника, болельщики клуба из Тель-Авива получили травмы и ножевые ранения.

«Погром был по всему городу, но в основном в центре и близ отелей, в которых располагались болельщики «Маккаби». Полиция просто самоустранилась и начала прибывать на места беспорядков лишь спустя полтора часа с момента вспышки насилия — и то после требования руководства «Маккаби», — отметил один из свидетелей событий.

Перед началом матча полиция задержала десятки про-палестинских демонстрантов, пытавшихся приблизиться к стадиону имени Йхоана Кройффа, где проходила игра.

Эли Швидлер

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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