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Болельщики ЦСКА задержаны полицией в Будапеште после столкновений с венгерскими фанатами

22:41
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Посольство РФ в Венгрии опубликовало информацию о беспорядках в Будапеште перед матчем Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА.

Фанаты ЦСКА у&nbsp;стадиона.Фанаты ЦСКА в Будапеште: беспорядки в метро и на улицах. Что известно

Несколько граждан России были арестованы.

«7 ноября в преддверии матчевой встречи команд ЦСКА и «Ференцварош» в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, — говорится в сообщении. — Ряд росграждан был задержан венгерский полицией. Консотдел Посольства работает над скорейшим освобождением задержанных».

Матч начнется сегодня в 23.00 по московскому времени. «СЭ» ведет онлайн-трансляцию игры «Ференцварош» — ЦСКА.

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Дополнительная информация

https://twitter.com/RusEmbHungary/status/1192524844576976898?s=20

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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