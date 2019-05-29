20:32 | Футбол — Лига Европы

Болельщики "Арсенала" поют песни о Мхитаряне. Видео

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Сегодня "Арсенал" в Баку сыграет с "Челси" в финале Лиги Европы. Болельщики "канониров" поют песни о полузащитнике команды Генрихе Мхитаряне. Видео было опубликовано в Твиттере Arsenal FC News.

Ранее армянский футболист решил не приезжать на финал в Азербайджан. Клуб объяснил это соображениями безопасности.

Матч "Челси" - "Арсенал" начнется в 22.00 по московскому времени.

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Челси - Арсенал

 

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/ArsenalFC_fl/status/1133767641171222529

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