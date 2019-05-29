Болельщики "Арсенала" поют песни о Мхитаряне. Видео

Сегодня "Арсенал" в Баку сыграет с "Челси" в финале Лиги Европы. Болельщики "канониров" поют песни о полузащитнике команды Генрихе Мхитаряне. Видео было опубликовано в Твиттере Arsenal FC News.

Arsenal fans have a fantastic chant for Henrikh Mkhitaryan on the streets of Baku 🔊⬆#UELFinal #COYG pic.twitter.com/f5Gc9mrvj3 — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) 29 мая 2019 г.

Ранее армянский футболист решил не приезжать на финал в Азербайджан. Клуб объяснил это соображениями безопасности.

Матч "Челси" - "Арсенал" начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр