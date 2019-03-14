Болельщик "Ростова" на матче "Краснодара" с "Валенсией". Фото

Официальный Твиттер "Ростова" опубликовал фотографию с болельщиком желто-синих в окружении фанатов "Краснодара" на стадионе "Арена Краснодар", где проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Валенсией". Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу "летучих мышей".
– Даже среди "быков" найдется свой "трактор" (речь о "Ростове" – прим. "СЭ"), – написал "Ростов" в Твиттере.
Даже среди 🐮🐮🐮🐮🐮найдется свой 🚜💛💙#КраснодарВаленсия pic.twitter.com/mvVPOLzxrM– Football Club Rostov (@rostovfc) 14 марта 2019 г.
Загрузка...