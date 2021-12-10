Болельщик «Локомотива» о задержании в Марселе: «Говорят, что нельзя находится на стадионе»
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Болельщик «Локомотива» Алексей Несмеянов сообщил, что французская полиция задержала 14 фанатов «Локо» во время матча Лиги Европы с «Марселем». Также он рассказал про обстоятельства задержания.
«На секторе подошли стюарды, сказали убрать атрибутику, — цитирует Несмеянова «Чемпионат.com». — Мы убрали и продолжили поддерживать команду. Полиция говорит, что нам нельзя находиться на стадионе, но то же самое говорили и в Турции, и в Риме. У нас люди на идут на «золото». Нас увели в отделение. Ждем решения».
По ходу второго тайма «Локомотив» уступает со счетом 0:1.
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