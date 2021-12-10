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Болельщик «Локомотива» о задержании в Марселе: «Говорят, что нельзя находится на стадионе»

00:38
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Болельщик «Локомотива» Алексей Несмеянов сообщил, что французская полиция задержала 14 фанатов «Локо» во время матча Лиги Европы с «Марселем». Также он рассказал про обстоятельства задержания.

«На секторе подошли стюарды, сказали убрать атрибутику, — цитирует Несмеянова «Чемпионат.com». — Мы убрали и продолжили поддерживать команду. Полиция говорит, что нам нельзя находиться на стадионе, но то же самое говорили и в Турции, и в Риме. У нас люди на идут на «золото». Нас увели в отделение. Ждем решения».

По ходу второго тайма «Локомотив» уступает со счетом 0:1.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»