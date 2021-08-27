Болельщик «Локомотива» Баринов уверен: «Спартак» попал в группу смерти

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Спартака» в Лиге Европы после жеребьевки.

«Тяжко приходится, когда женщина на корабле. «Спартаку» не повезло, они попали в группу смерти. Думаю, что красно-белые будут разыгрывать с «Легией» третье место. Шансов выйти в плей-офф очень мало. Тем более, сейчас у «Спартака» полностью пропала игра. Надеюсь, что за месяц подготовки они смогут поправить ситуацию в команде», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Жеребьевка Лиги Европы состоялась сегодня, 27 августа. «Спартак» сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Первый матч пройдет 16 сентября, последний тур состоится 9 декабря. Соперники «Локомотива» в групповом раунде ЛЕ — здесь.