Богдан Бутко: "Счет 2:2, скорее, в пользу "Шахтера"

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко после ничьей с "Айнтрахтом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:2) отметил, что команда показала характер. По его мнению, такой счет в пользу донецкого коллектива.

- Получилось тяжелое начало, - цитирует официальный сайт УЕФА Бутко. - Можно сказать, выстояли... После удаления пришлось перестраиваться. Пытались перекрывать зоны, поэтому было непросто. Не скажу, что очень сильно устали - у нас была хорошая подготовка на сборах и проблем с физическим состоянием не возникло. То, что мы дважды отыгрывались это, наверное, характер. У них было много моментов, хорошо, что больше не забили. Счет 2:2, скорее, в нашу пользу. Хотя дома при своих болельщиках всегда хочеться выигрывать. Думаю, за неделю реально добавить и набрать обороты.