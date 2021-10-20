Билялетдинов считает, что «Спартаку» по силам обыграть «Лестер»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы между красно-белыми и «Лестером».

«Спартак» не то чтобы не в лучших кондициях, но выступает нестабильно. В плане «физики» и атлетизма будет уступать, но еврокубки — это другая история, в одном матче можно показать яркую игру. Надеюсь, ребята выиграют. Хорошо, если поможет Промес. «Лестер» сейчас на ходу, обыграли «Манчестер Юнайтед», но по своему опыту знаю, как в Англии команды относятся к Лиге Европы, могут дать сыграть тем, кто мало выходит.

Перед этими играми не особо «накачивают». Для них, наверное, это пятый по значимости турнир — есть чемпионат, два национальных кубка и Лига чемпионов. Посмотрим, смотря какие цели преследует «Лестер» в этом турнире, нужен он им или нет. По первым результатам можно понять, что вроде как не особо и надо им. Любого можно обыграть. Можно отцепить «Лестер» от дальнейшей борьбы. А там, когда приедет на выезд, сопернику, может, вообще ничего не надо будет. Надо верить в свои силы", — приводит ТАСС слова Билялетдинова.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится сегодня, 20 октября, в Москве, начало — в 17.30 (мск).