Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал игру железнодорожников в матче 5-го тура Лиги Европы с «Лацио» (0:3).

«Я бы предложил не посыпать голову пеплом. Похвалить есть за что, — цитирует Sport24 Билялетдинов. — Первый тайм, скажем, точно пойдет «Локомотиву» в зачет: там был качественный прессинг. Вратарь молодой — Даниил Худяков — хорош был, обидно, что пропустил три мяча. Хотя два из них и с пенальти. Во многом сказалось на таком ходе игры предупреждение Ненахова, погорячился он, нельзя было так рано «садиться» на карточку. Пришлось менять его, тут тренерский штаб правильно поступил.

Дальше — по цепочке: первый пенальти стал следствием того, что погорячился вышедший вместо Ненахова молодой Сильянов. Да и вообще во втором тайме на поле было много молодежи, это хорошо, ей надо набираться опыта, против топ-соперников он особенно ценен".

«Локомотив» лишился шансов на плей-офф Лиги Европы. Команда занимает последнее место в группе, но еще может стать третьей и выйти в Лигу конференций.

Насчет второго 11-метрового. Мне непонятны эти современные трактовки".