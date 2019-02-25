18:58 | Футбол — Лига Европы

Билеты на матч "Зенит" - "Вильярреал" стоят от 600 до 5000 рублей

0
Обсудить

"Зенит" открыл продажу билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". Как сообщает официальный сайт клуба, их минимальная стоимость составляет 600 рублей, максимальная - 5 000. Стоимость посещения бизнес-клуба составляет 15 тысяч рублей.

Матч "Зенит" - "Вильярреал" состоится 7 марта на стадионе "Газпром-Арена". Начало - в 20.55 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Испании 14 марта.

Зенит - Вильярреал

 

Опрос

"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/4 финала Лиги Европы-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-02-25-zenit-vilyarreal-sine-belo-golubye-otkryvayut-prodazhu-biletov-na-match.htm

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
Материалы других СМИ