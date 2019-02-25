Билеты на матч "Зенит" - "Вильярреал" стоят от 600 до 5000 рублей

"Зенит" открыл продажу билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". Как сообщает официальный сайт клуба, их минимальная стоимость составляет 600 рублей, максимальная - 5 000. Стоимость посещения бизнес-клуба составляет 15 тысяч рублей.
Матч "Зенит" - "Вильярреал" состоится 7 марта на стадионе "Газпром-Арена". Начало - в 20.55 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Испании 14 марта.
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"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/4 финала Лиги Европы-2018/19?
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-02-25-zenit-vilyarreal-sine-belo-golubye-otkryvayut-prodazhu-biletov-na-match.htm
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