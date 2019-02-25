Билеты на матч "Зенит" - "Вильярреал" стоят от 600 до 5000 рублей

"Зенит" открыл продажу билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". Как сообщает официальный сайт клуба, их минимальная стоимость составляет 600 рублей, максимальная - 5 000. Стоимость посещения бизнес-клуба составляет 15 тысяч рублей.

Матч "Зенит" - "Вильярреал" состоится 7 марта на стадионе "Газпром-Арена". Начало - в 20.55 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Испании 14 марта.