Одоевский занял место в воротах «Зенита» на матч Лиги Европы с «Бетисом»

«Бетис» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч Лиги Европы 24 февраля

«Бетис» и «Зенит» назвали стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Стартовый состав «Бетиса»: Руй Силва — Бельерин, Песселья, Э. Гонсалес, Морено — Родригес, Гуардадо, Каналес, Фекир, Руйбаль — Виллиан Жозе.

Запасные: Роблес, Браво, Бартра, Виктор Руис, Руанми, Иглесиас, Тельо, В. Карвалью, Хоакин, Сабали.

Стартовый состав «Зенита»: Одоевский — Дуглас Сантос, Чистяков, Барриос, Сутормин — Круговой, Вендел, Клаудиньо — Юри Алберто, Дзюба, Малком.

Запасные: М. Кержаков, Караваев, Мостовой, Бязров, Ерохин, Адамов, Оздоев, Сергеев, Ракицкий.

Встреча пройдет в испанской Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 23.00. «СЭ» будет вести онлайн-трансляцию матча. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Бетиса».