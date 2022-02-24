Одоевский занял место в воротах «Зенита» на матч Лиги Европы с «Бетисом»
«Бетис» и «Зенит» назвали стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Стартовый состав «Бетиса»: Руй Силва — Бельерин, Песселья, Э. Гонсалес, Морено — Родригес, Гуардадо, Каналес, Фекир, Руйбаль — Виллиан Жозе.
Запасные: Роблес, Браво, Бартра, Виктор Руис, Руанми, Иглесиас, Тельо, В. Карвалью, Хоакин, Сабали.
Стартовый состав «Зенита»: Одоевский — Дуглас Сантос, Чистяков, Барриос, Сутормин — Круговой, Вендел, Клаудиньо — Юри Алберто, Дзюба, Малком.
Запасные: М. Кержаков, Караваев, Мостовой, Бязров, Ерохин, Адамов, Оздоев, Сергеев, Ракицкий.
Встреча пройдет в испанской Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 23.00. «СЭ» будет вести онлайн-трансляцию матча. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Бетиса».