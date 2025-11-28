«Бетис» победил «Утрехт» в Лиге Европы

«Бетис» обыграл «Утрехт» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:1. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха».

За испанский клуб забили Хуан Камило Эрнандес и Абде Эззалзули. В составе нидерландского клуба отличился Мигель Родригес.

В начале игры полузащитники испанской команды Иско и Софьян Амрабат врезались друг в друга и не смогли продолжить матч.

«Бетис» с 11 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице общего этапа ЛЕ. «Утрехт» занимает 32-ю строчку — 1 очко.