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«Бетис» победил «Селтик» в Лиге Европы, «Байер» обыграл «Ференцварош»

21:40
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«Бетис» победил «Селтик» со счетом 4:3 в матче группового этапа Лиги Европы.

В составе «Бетиса» дубль оформил Хуан Мигель Хуанми. Также забивали Хуан Миранда и Борха Иглесиас. У гостей отличились Альбиан Айети, Йосип Юранович и Энтони Ралстон.

В другом матче группы G «Байер» обыграл «Ференцварош» со счетом 2:1.

Лига Европы

Группа G. 1-й тур

«Бетис» (Испания) — «Селтик» (Шотландия) — 4:3 (2:2)

Голы: Айети, 15 (0:1). Юранович, 27 — с пенальти (0:2). Миранда, 32 (1:2). Хуанми, 35 (2:2). Борха Иглесиас, 51 (3:2). Хуанми, 53 (4:2). Ралстон, 87 (4:3).

«Бетис» (Испания): Браво, Виктор Руис, Монтойя, Миранда (Алекс Морено, 70), Гуардадо (Виллиам Карвалью, 69), Каналес (Р.Гонсалес, 81), Фекир (Родригес, 70), Э.Гонсалес, Хоакин (Руибаль, 54), Хуанми, Борха Иглесиас.

«Селтик» (Шотландия): Харт, Картер-Викерс, Ралстон, Юранович, Старфельт, Рогич, Соро (Маккарти, 56), Тернбулл, Монтгомери, Айети, Жота.

Предупреждения: Соро, 9. Гуардадо, 20. Фекир, 33. Картер-Викерс, 39. Руибаль, 63. Алекс Морено, 90+1.

Судья: Йович (Хорватия).

16 сентября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

«Байер» (Германия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 2:1 (1:1)

Голы: Ммаэ, 8 (0:1). Паласиос, 37 (1:1). Вирц, 69 (2:1).

«Байер» (Германия): Градецки, Та, Синкгравен (Хинкапье, 67), Коссуну, Фримпонг, Демирбай, Паласиос (Арангис, 50), Вирц (Амири, 81), Аларио (Беллараби, 67), Диаби, Адли (Шик, 67).

«Ференцварош» (Венгрия): Дибус, Блажич, С.Ммаэ, Чивич, Уинго, Вечеи (Узуни, 66), Закариассен, Лончар (Гаврич, 76), Зубков (Чабрая, 86), Нгуен, Ммаэ.

Предупреждение: Демирбай, 10.

Судья: Трейманис (Латвия).

16 сентября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

Бетис — Селтик

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Екатерина Савостина все материалы автора

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