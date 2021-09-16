«Бетис» победил «Селтик» в Лиге Европы, «Байер» обыграл «Ференцварош»
«Бетис» победил «Селтик» со счетом 4:3 в матче группового этапа Лиги Европы.
В составе «Бетиса» дубль оформил Хуан Мигель Хуанми. Также забивали Хуан Миранда и Борха Иглесиас. У гостей отличились Альбиан Айети, Йосип Юранович и Энтони Ралстон.
В другом матче группы G «Байер» обыграл «Ференцварош» со счетом 2:1.
Лига Европы
Группа G. 1-й тур
«Бетис» (Испания) — «Селтик» (Шотландия) — 4:3 (2:2)
Голы: Айети, 15 (0:1). Юранович, 27 — с пенальти (0:2). Миранда, 32 (1:2). Хуанми, 35 (2:2). Борха Иглесиас, 51 (3:2). Хуанми, 53 (4:2). Ралстон, 87 (4:3).
«Бетис» (Испания): Браво, Виктор Руис, Монтойя, Миранда (Алекс Морено, 70), Гуардадо (Виллиам Карвалью, 69), Каналес (Р.Гонсалес, 81), Фекир (Родригес, 70), Э.Гонсалес, Хоакин (Руибаль, 54), Хуанми, Борха Иглесиас.
«Селтик» (Шотландия): Харт, Картер-Викерс, Ралстон, Юранович, Старфельт, Рогич, Соро (Маккарти, 56), Тернбулл, Монтгомери, Айети, Жота.
Предупреждения: Соро, 9. Гуардадо, 20. Фекир, 33. Картер-Викерс, 39. Руибаль, 63. Алекс Морено, 90+1.
Судья: Йович (Хорватия).
16 сентября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
«Байер» (Германия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 2:1 (1:1)
Голы: Ммаэ, 8 (0:1). Паласиос, 37 (1:1). Вирц, 69 (2:1).
«Байер» (Германия): Градецки, Та, Синкгравен (Хинкапье, 67), Коссуну, Фримпонг, Демирбай, Паласиос (Арангис, 50), Вирц (Амири, 81), Аларио (Беллараби, 67), Диаби, Адли (Шик, 67).
«Ференцварош» (Венгрия): Дибус, Блажич, С.Ммаэ, Чивич, Уинго, Вечеи (Узуни, 66), Закариассен, Лончар (Гаврич, 76), Зубков (Чабрая, 86), Нгуен, Ммаэ.
Предупреждение: Демирбай, 10.
Судья: Трейманис (Латвия).
16 сентября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».
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