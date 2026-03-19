«Бетис» — «Панатинаикос»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Бетис» и «Панатинаикос» сыграют в Лиге Европы 19 марта

«Бетис» и «Панатинаикос» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 19 марта. Игру примет стадион «Ла-Картуха» в Севилье (Испания). Стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Бетис» — «Панатинаикос» можно в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. 1/8 финала.

19 марта, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

Трансляцию матча в Севилье в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (контент стримингового сервиса доступен по подписке).

Первый матч соперников состоялся в Афинах (Греция) в прошлый четверг, 12 марта. Хозяева одержали победу — 1:0.

Победитель этой пары выйдет в 1/4 финала на команду, которая выиграет в паре «Ференцварош» — «Брага».