«Бетис» — «Ноттингем Форест»: трансляция матча Лиги Европы онлайн
«Бетис» и «Ноттингем Форест» сыграют в Лиге Европы 24 сентября
«Бетис» и «Ноттингем Форест» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги Европы в среду, 24 сентября. Матч состоится в Севилье (Испания) на стадионе «Ла Картуха». Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.
Матч «Бетис» — «Ноттингем Форест» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Также на сервисе пройдет перекличка вечерних игр Лиги Европы.
Ключевые события и результат игры «Бетис» — «Ноттингем Форест» можете изучить в матч-центре на нашем сайте.
«Бетис» — финалист Лиги конференций сезона-2024/25. «Ноттингем Форест» сыграет в еврокубках впервые за 30 лет.
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