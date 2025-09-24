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«Бетис» — «Ноттингем Форест»: трансляция матча Лиги Европы онлайн

«Бетис» и «Ноттингем Форест» сыграют в Лиге Европы 24 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Бетис» и «Ноттингем Форест» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги Европы в среду, 24 сентября. Матч состоится в Севилье (Испания) на стадионе «Ла Картуха». Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур.
24 сентября 2025, 22:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Бетис
2:2
Ноттингем Форест

Матч «Бетис» — «Ноттингем Форест» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Также на сервисе пройдет перекличка вечерних игр Лиги Европы.

Ключевые события и результат игры «Бетис» — «Ноттингем Форест» можете изучить в матч-центре на нашем сайте.

«Бетис» — финалист Лиги конференций сезона-2024/25. «Ноттингем Форест» сыграет в еврокубках впервые за 30 лет.

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Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Ноттингем Форест
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