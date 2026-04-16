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16 апреля, 19:00

«Бетис» — «Брага»: трансляция матча Лиги Европы, где смотреть

«Бетис» и «Брага» встретятся в четвертьфинале Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Бетис» (Испания) и «Брага» (Португалия) встретятся в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА в четверг, 16 апреля. Игра будет проходить на стадионе «Ла Картуха» в Севилье, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Бетис» — «Брага» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. 1/4 финала.
16 апреля, 22:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Бетис
2:4
Брага

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Первая встреча команд в четвертьфинале состоялась на прошлой неделе и завершилась со счетом 1:1.

В предыдущих раундах плей-офф Лиги Европы «Бетис» победил греческий «Панатинаикос» со счетом 4:1 по сумме двух игр, а «Брага» обыграла венгерский «Ференцварош» (4:2).

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ФК Бетис
ФК Брага
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