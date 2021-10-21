«Бетис» и «Байер» назвали стартовые составы на матч третьего тура группового турнира Лиги Европы. Российский голкипер гостей Андрей Лунев остался в запасе.

«Бетис»: Браво, Монтойя, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда, Родригес, Вильям Карвалью, Хоакин, Фекир, Айтор Рубиаль, Иглесиас.

«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапье, Андрих, Демирбай, Беллараби, Адли, Диаби, Аларио.

Матч начнется в 19.45 по московском времени.