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«Бетис» — «Байер»: Лунев остался в запасе

«Бетис» — «Байер»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
18:48
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«Бетис» и «Байер» назвали стартовые составы на матч третьего тура группового турнира Лиги Европы. Российский голкипер гостей Андрей Лунев остался в запасе.

«Бетис»: Браво, Монтойя, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда, Родригес, Вильям Карвалью, Хоакин, Фекир, Айтор Рубиаль, Иглесиас.

«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапье, Андрих, Демирбай, Беллараби, Адли, Диаби, Аларио.

Матч начнется в 19.45 по московском времени.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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