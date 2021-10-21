«Бетис» — «Байер»: Лунев остался в запасе
«Бетис» — «Байер»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
18:48
«Бетис» и «Байер» назвали стартовые составы на матч третьего тура группового турнира Лиги Европы. Российский голкипер гостей Андрей Лунев остался в запасе.
«Бетис»: Браво, Монтойя, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда, Родригес, Вильям Карвалью, Хоакин, Фекир, Айтор Рубиаль, Иглесиас.
«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапье, Андрих, Демирбай, Беллараби, Адли, Диаби, Аларио.
Матч начнется в 19.45 по московском времени.
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