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Берг считает, что «Краснодар» много ошибался в матче с «Динамо»

01:30
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Форвард «Краснодара» Маркус Берг рассказал о причинах поражения в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).

«Считаю, в нашем противостоянии еще не все потеряно, — цитирует шведа официальный сайт УЕФА. — Сегодня мы много ошибались, передерживали мяч и принимали много неправильных решений. Думаю, это поправимо. К ответной встрече мы подготовимся лучше и постараемся победить в Хорватии».

Ответный матч состоится 25 февраля.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029858--krasnodar-vs-dinamo-zagreb/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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