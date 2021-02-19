Берг считает, что «Краснодар» много ошибался в матче с «Динамо»
01:30
Форвард «Краснодара» Маркус Берг рассказал о причинах поражения в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).
«Считаю, в нашем противостоянии еще не все потеряно, — цитирует шведа официальный сайт УЕФА. — Сегодня мы много ошибались, передерживали мяч и принимали много неправильных решений. Думаю, это поправимо. К ответной встрече мы подготовимся лучше и постараемся победить в Хорватии».
Ответный матч состоится 25 февраля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029858--krasnodar-vs-dinamo-zagreb/
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