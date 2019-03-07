"Бенфика" проиграла "Динамо" З, "Севилья" и "Славия" сыграли вничью

Загребское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграло на своем поле "Бенфику" - 1:0. Единственный гол с пенальти забил нападающий Бруно Петкович на 38-й минуте.

"Севилья" и пражская "Славия" сыграли вничью в Испании - 2:2. Ответные игры состоятся в следующий четверг.

Лига Европы

1/8 финала

Первые матчи

"Севилья" (Испания) - "Славия" (Чехия) - 2:2 (2:2)

Голы: Бен Йеддер, 1 (1:0). Стох, 25 (1:1). Эль-Хаддади, 28 (2:1). Крал, 39 (2:2).

"Севилья": Вацлик (Сориано, 45+1), Меркадо, Кьер, Гомес, Вебер (Меса, 46), Банега (Промес, 76), Рог, Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Эль-Хаддади.

"Славия": Коларж, Кудела, Цоуфал, Дели, Боржил, Крал (Нгаде-Нгаджюи, 79), Стох, Змргал (Шкода, 72), Масопуст (Олайинка, 60), Соучек, Траоре.

Предупреждения: Цоуфал, 6. Банега, 12. Масопуст, 44. Соучек, 63.

Судья: Бюке (Франция).

7 марта. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

"Динамо" З (Хорватия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:0 (1:0)

Гол: Петкович, 38 - с пенальти.

"Динамо": Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Стоянович, Гояк (Моро, 78), Шуньич, Петкович (Гавранович, 89), Оршич, Ольмо, Кондзер (Шитум, 84).

"Бенфика": Влаходимос, Коршья, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Габриэл, Жоау Фелиш, Фернандеш (Живкович, 71), Флорентину (Рафа Силва, 59), Кровинович, Сеферович (Серви, 35).

Предупреждения: Леовац, 68. Стоянович, 75. Шуньич, 83.

Судья: Оливер (Англия).

7 марта. Загреб. Стадион "Максимир".