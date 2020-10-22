«Бенфика» одержала победу над «Лехом», «Рейнджерс» обыграл «Стандард»

В четверг состоялись первые матчи Лиги Европы в группе D. «Бенфика» на выезде переиграла «Лех» (4:2), а «Рейнджерс» оказался сильнее «Стандарда» (2:0).

Португальцы открыли счет уже на 9-й минуте, Пиззи реализовал пенальти. Однако уже через шесть минут «Лех» сравнял счет после точного удара Исхака. До перерыва «орлы» усилиями Нуньеса вернули себе преимущество в один мяч, но на 49-й минуте тот же Исхак сделал счет равным. Решающий гол за португальцев на 60-й минуте организовал Нуньес, также оформивший дубль. Уже на третьей компенсированной минуте Нуньес оформил хет-трик.

Во встрече «Рейнджерса» и «Стандарта» сначала Таверньер забил с пенальти на 19-й минуте, и уже на третьей компенсированной минуте Руф установил окончательный счет.

Лига Европы

Группа D

«Стандард Л» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:2 (0:1)

Голы: Таверньер, 19 — с пенальти (0:1). Руф, 90+3 (0:2).

«Стандард Л» (Бельгия): Бодар, Дюссенн (Янс, 78), Фай (Карсела-Гонсалес, 64), Ванхейсден, Гавори, Бастьен, Цимирот, Бокади, Амалла (Чоп, 72), Лестьенн (Авенатти, 72), Мулека (Уларе, 46).

«Рейнджерс» (Шотландия): Макгрегор, Балогун, Таверньер, Голдсон, Баришич (Бэйсси, 43), Эрфилд, Джэк, Камара, Хаджи (Арибо, 67), Кент, Морелос (Руф, 74).

Предупреждения: Дюссенн, 18. Хаджи, 26. Бодар, 45+5. Бастьен, 67. Бокади, 82. Руф, 90+4.

Судья: Кехлет (Дания).

22 октября. Льеж. Стадион «Морис Дюфран».

«Лех» (Польша) — «Бенфика» (Португалия) — 2:4 (1:2)

Голы: Пиззи, 9 — с пенальти (0:1). Исхак, 15 (1:1). Нуньес, 42 (1:2). Исхак, 49 (2:2). Нуньес, 60 (2:3). Нуньес, 90+3 (2:4).

«Лех» (Польша): Беднарек, Деевски, Црномаркович, Пухач (Кравец, 74), Червиньски, Педру Тиба, Скурась (Авад, 90+1), Модер, Каминьски (Мухар, 67), Рамирес (Мархвиньски, 67), Исхак (Качарава, 74).

«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Фертонген, Отаменди, Жилберту, Гримальдо (Нуну Тавареш, 67), Таарабт (Вайгль, 62), Пиззи (Рафа Силва, 46), Габриэл, Эвертон (Жардел, 87), Вальдшмидт (Педринью, 63), Нуньес.

Предупреждения: Црномаркович, 17. Мухар, 90+1.

Судья: Дабанович (Черногория).

22 октября. Познань. Стадион «Городской».