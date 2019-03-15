"Бенфика" обыграла загребское "Динамо"

"Бенфика" выиграла у загребского "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В основное время португальская команда смогла забить только один мяч, поэтому судьба путевки в четвертьфинал решилась в дополнительное время, так как неделю назад со счетом 1:0 выиграл хорватский коллектив. "Орлы" дважды забили и вышли в следующую стадию.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

"Бенфика" (Португалия) - "Динамо З" (Хорватия) - 3:0 д.в. (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Жонас, 71 (1:0). Франсишку Феррейра, 94 (2:0). Гримальдо, 105 (3:0).

"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Рибейру (Гримальдо, 46), Фейса, Пиззи (Ж.Фернандеш, 119), Живкович (Жонас, 46), Габриэл, Рафа Силва, Жоау Филипе (Жоау Фелиш, 62).

"Динамо": Ливакович, Теофиль-Катрин, Дилавер, Стоянович, Ррахмани, Гояк (Й.Атьемвен, 97), Моро, Петкович (Гавранович, 86), Оршич (Д.Перич, 109), Ольмо, Кондзер (Шитум, 75).

Предупреждения: Моро, 14. Петкович, 45. Жонас, 67. Жоау Фелиш, 74. Гримальдо, 90. Стоянович, 104. Теофиль-Катрин, 110. Габриэл, 114.

Удаление: Стоянович, 104.

Судья: Айтекин (Германия).

14 марта. Лиссабон. Стадион "Да Луш".

Первый матч - 0:1.