«Бенфика» и «Рейнджерс» вышли в плей-офф Лиги Европы

«Рейнджерс» и «Бенфика» обеспечили себе место в 1/16 финала Лиги Европы.

В матчах пятого тура в группе D «Бенфика» дома обыграла «Лех» (4:0). «Рейнджерс» победил «Стандард» (3:2).

Португальский и шотландский клубы набрали по 11 очков и завоевали путевку в плей-офф. У «Леха» и «Стандарда» по три очка.

Лига Европы

Группа D

5-й тур

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Стандард» (Бельгия) — 3:2 (2:2)

Голы: Лестьенн, 6 (0:1). Голдсон, 39 (1:1). Чоп, 41 (1:2). Таверньер, 45+1 — с пенальти (2:2). Эрфилд, 63 (3:2).

«Рейнджерс»: Макгрегор, Балогун, Таверньер, Голдсон, Баришич (Бэйсси, 88), Дэйвис, Эрфилд (Зунгу, 86), Камара, Кент, Руф (Иттен, 89), Морелос (Арибо, 79).

«Стандард»: Бодар, Янс (Гавори, 86), Лаифис, Дюссенн, Фай, Шамир (Раскин, 71), Бастьен, Бокади, Лестьенн (Авенатти, 72), Чоп (Баликвиша, 46), Тапсоба.

Предупреждения: Дюссенн, 71. Таверньер, 73. Руф, 86. Фай, 90+2.

Судья: Панджич.

3 декабря. Глазго. Стадион «Айброкс».

«Бенфика» (Португалия) — «Лех» (Польша) — 4:0 (1:0)

Голы: Фертонген, 36 (1:0). Нуньес, 57 (2:0). Пиззи, 58 (3:0). Вайгль, 89 (4:0).

«Бенфика»: Влаходимос, Фертонген, Отаменди, Гримальдо, Жилберту, Пиззи (Вальдшмидт, 59), Габриэл, Эвертон (Педринью, 70), Шикинью (Вайгль, 60), Рафа Силва (Серви, 77), Нуньес (Сеферович, 60).

«Лех»: Беднарек, Бутко, Шатка, Деевски, Пухач, Сикора (Кравец, 63), Скурась (Червиньски, 63), Мухар, Мархвиньски (Модер, 82), Качарава (Исхак, 42), Авад (Рамирес, 63).

Предупреждения: Качарава, 2. Мархвиньски, 72.

Судья: Йованович (Сербия).

3 декабря. Лиссабон. Стадион «Да Луш».